Het interessante is: Die avondklok was er om er voor te zorgen dat mensen niet bij elkaar op bezoek gaan.

Dus nu gaan we de avondklok afschaffen zodat de moslims 's avonds nog bij elkaar op bezoek kunnen gaan?

Die avondklok was belachelijk want had juist ook een enorme impact voor die dingen waar ie niet voor bedoeld was. (Zoals, 's avonds nog even een ommetje. Dat kon niet meer. Bij-effect van voorkomen dat mensen bij elkaar op bezoek gaan) Maar als moslims juist datgene waarvoor ie bedoeld is met voeten willen treden, dan gaan we de avondklok afschaffen?

Volkomen bezopen. Ik leef niet meer in een rechtstaat. Er gelden voor aanhangers van een bepaalde religie andere regels dan voor de rest.