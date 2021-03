Hoezo moeilijk i.v.m. de avondklok?

Men kan vrij reizen van A naar B tussen 04.30 en 21.00 uur.

Dringende adviezen voor iedereen:

Zorg ervoor dat je zo min mogelijk mensen ontmoet: vermijd drukte, werk thuis als dat kan en beperk je bezoek.

Thuis, zowel in huis als in de tuin of op het balkon, ontvang je maximaal 1 persoon per dag (exclusief kinderen t/m 12 jaar).

Ga ook maar 1 keer op een dag in je eentje op bezoek bij vrienden of familie.

Meer dan de helft van de coronabesmettingen vindt plaats bij het samenkomen van familie en vrienden.

Bedenk daarom goed of een bezoek noodzakelijk is.

Verder afstand houden (iedereen): op straat, in winkels of andere gebouwen en op het werk.

Beperk het aantal personen bij samenkomsten (in kerken, moskeeën, synagogen en andere gebedshuizen) zoveel mogelijk tot maximaal 30 personen. Betrokkenen bij de dienst, zoals een priester of imam tellen niet mee.

Dus zo moeilijk is het niet specifiek voor Moslims; deze dringende adviezen gelden al weken voor iedereen.

Ja die dringende adviezen zijn strontvervelend, voor iedereen.