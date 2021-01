Ook zo zitten ergeren aan die talkshows waar men in een poging de avondklokrellen te duiden weer eens reddeloos verloren in de hete brij aan het verdwalen was? Over mensen die zich 'niet gehoord' voelen, over de vraag 'wie deze mensen zijn' en een of andere dikke dunne techjournalist die Instagram heeft ontrafeld en daar vooral 'voetbalhooligans' (en iets met 'pedohunters') aantrof? Mooi! En dan hier tien puntjes van aandacht.

1 - Er is een onderscheid te maken tussen 'middagrellen', zoals die op het Museumplein in Amsterdam, en 'avondrellen' in allerlei steden door heel Nederland. De middagrellen komen rechtstreeks voort uit demonstraties tegen het coronabeleid, de avondklok en de andere maatregelen. De personen (en daar komen we straks nog op) die deelnemen aan de avondrellen denken helemaal niet na over die coronamaatregelen. Zij hebben gewoon zin om er een lekkere teringzooi van te maken, alsook de politie in elkaar te beuken. De twee 'soorten' rellen kunnen we zien als aparte gebeurtenissen met verschillende 'daders' en beweegredenen, al smolten de groepen bij de stationsrellen in Eindhoven weliswaar samen tot een hybride carnaval van ongemak.

2 - Het verboden woord wordt natuurlijk weer kundig vermeden door de talkshows, maar die middagrellers zijn vooral BLANKE mensen. Een bonte verzameling mensen. Mensen die er he-le-maal klaar mee zijn, berooide ondernemers, verveelde studenten, boze burgers, eenzame huismoekes (Groep 1 van de verzameling), maar ook agressieve corona-ontkenners, wappie QAnon-complotdenkers, extreemrechtse leipo's, linkse hippies, tokkies, verveeljeugd, groepjes voetbalhooligans en andersoortig gespuis (Groep 2). Zodra de politie ingrijpt, naait een groot deel van Groep 1 eruit en trekt een deel van Groep 2 de vechthandschoenen aan. En ja, dan krijg je overlap en krijgen 'onschuldige' mensen met de lat. Maar wat voor de politie nou niet werkt, is tussen het stenen koppen door even gaan analyseren wie wel en wie niet de goede strijd voert. Die politie is maar met een ding bezig: iedereen van dat plein bonjouren.

3 - Dan hoeven we echt niet met landelijke darmkrampen naar het toilet te springen om alle onvrede eruit te schijten als er een keer een of andere griet die 'op het punt staat om naar huis te gaan' tegen een muur wordt geblazen. Ondervraag alle gearresteerde relschoppers en zonder uitzondering gingen ze 'net naar huis', 'waren ze niet van plan te rellen', 'kwamen ze alleen maar om koffie te drinken' of andere applausalibi's. Mevrouw had vast heel goede redenen om in de draaicirkel van een waterkanon te dansen, maar het is niet dat dat waterkanon pardoes uit een groene Mario-buis tevoorschijn is gefloept. Onze grootmoeder heeft ons altijd geleerd: "Als er een waterkanon op een plein komt, moet je oprotten, kleinzoon!" Is het dan NORMAAL dat een vrouw richting een andere dimensie wordt gewaterstraald? Euh nee, dat nou ook weer niet. Had dat een paar tandjes minder gekund? Ja, dat had wel ff een paar tandjes minder gekund.

4 - De avondrellers, en daar heerst blijkbaar weer een omerta, zijn voornamelijk jongeren van Marokkaanse afkomst. Wij zien de filmpjes en foto's ook wel, u ziet de filmpjes en foto's ook wel en zij zien de filmpjes en foto's ook wel. We zien het allemáál wel. En zoals we gewoon proberen te duiden wie toch die mensen van Punt 2 zijn, zien we in de avond voornamelijk dode neknertsen over de straten schuimen. Het is weer eens hartstikke lullig voor al die Marokkaanse Nederlanders die thuis hoofdschuddend op de bank zitten te kijken, met hun witte jas al aan om straks te gaan werken in de zorg, maar het probleem bestaat en het probleem moet óók besproken worden. En dus niet, zoals computeraar Daniël Verlaan bij Jinek, na het zien van de Jumbo-plundering in Eindhoven kwekken over 'voetbalhooligans' en 'pedohunters'. Kerel, iedereen heeft op dat filmpje kunnen zien wie er bij de Jumbo naar binnen zijn gestoven, dus praat geen nepnieuws op landelijke televisie. Het gebeurde in de Schilderswijk, het gebeurde in Kanaleneiland en het gebeurt nu weer en helaas zijn het voornamelijk jongeren met een Marokkaanse achtergrond. Daar zit een constante factor en het is relevant én interessant dat proces te doorgronden. Daar moet zo'n talkshow derhalve óók over gaan. Wáárom gaan allochtone jongeren 's avonds de straat op om 'sco2 te neuken'? Waar zijn de ouders? Is het verveling, omdat ze niet meer kunnen kickboksen? Is het cultuur? Discriminatie? Islam? Voelen ze zich niet gehoord? Wát is daar het probleem? En NEE, die vragen stellen is géén racisme.

5 - De avondrelschoppers, laten we ze maar 'jongeren' noemen, staan echt niet op straat voor de goede strijd. De goede strijd als in: om ervoor te zorgen dat Mark & Hugo hun keuteltjes intrekken en 'corona boe boe boe'. Dat ze weer naar het café mogen. Als het café weer open is, staan de avondrellers gewoon weer op het Bos en Lommerplein, de zina's te bezingen. GeenStijl zit in meerdere van die 'Rellen in Holland'-groepen op Telegram en die gasten geven geen rúk om de coronamaatregelen. Precies helemaal niks. De strekking van de appgroepen is: 'Wollah we gaan met z'n allen de politie neuken'. Baldadig, recalcitrant gedoe, en dat is voer voor psychologen en sociologen.

6 - Oneens zijn met de avondklok IS NIET GELIJK AAN eens zijn met de rellen. Gewoon opflikkeren met allebei. Weg met de avondklok, die vrijheidsbeperkende haatmaatregel, en wég met die rellen en wég met de plunderingen.

7 - Begrip voor demonstranten IS NIET GELIJK AAN goedpraten van geweld. "O hij juicht toe dat mensen demonstreren en kijk nou wat ervan komt." NEE, ga weg, en neem je vieze frame met je mee.

8 - De politie. Ja, het analytisch vermogen van een aantal van die maaimachines bij de politie is vrij beperkt. Maar er zitten ménsen onder die helmen. Mensen die 's avonds weer mogen uithijgen bij Samantha op precies dezelfde bank die bij u in de woonkamer staat. Ze konden hun kind weer eens niet naar bed brengen, want ze hadden piket en ze werden opgeroepen. Omdat een verzameling debielen met stenen, vuurwerk en fakkels stond te smijten. Omdat gasten het nodig vonden auto's om te kiepen en winkels te plunderen. Zitten er een boel overachievers bij die politie? Sure. Lopen er heel veel gasten tussen die ook maar braafjes doen wat ze gevraagd wordt door de groepscommandant? Ja. Zijn er agenten die gewoon begrip hebben voor de demonstranten? Zeker! En meppen ze soms de verkeerde? Ja, dat doen ze. Moeten we daarom politiemensen criminaliseren en in de verdomhoek zetten als de Brengers van het Kwaad? Ga toch weg.

9 - We kunnen wel concluderen dat de dramatische (wacht, hoofdletters: DRAMATISCHE) strategieloze vaccinatiestrategie net even een druppeltje te veel was voor het emmertje van de mensen. Het is allemaal wel heel grappig hoor, die lollige hashtag 'Hugo de Jonge kan niks', maar Hugo de Jonge kan inderdaad niks en Mark Rutte kan nog minder met z'n flauwe getoeter over 'poepies laten ruiken'. Gast, laat ze zélf eens een poepie ruiken. Toon leiderschap. Deel en uit onvrede. Dat pappen en nathouden WERKT. NIET. MEER. Alleen Bulgarije doet het NÓG slomer, het volk zit vol vragen en iedere avond luisteren we weer naar het vreselijke dertien in een dozijn-gezalf van Peppi Kuipers en Kokki Gommers. Er is geen enkele creativiteit, geen enkele flexibiliteit, er is geen leercurve, geen voortschrijdend inzicht, geen plan en geen visie en dat alles resulteert in een afwezigheid van iets wat we allemaal nodig hebben: PERSPECTIEF. Er is NIKS. We / ze doen maar wat en het volk is het ZAT.

10 - Dit land is helemaal niet verdeeld of gepolariseerd. We allemaal hetzelfde en dat is samen bier drinken in het café. Alleen heeft iedereen een andere route in gedachten hoe we daar moeten komen!

En nu allemaal luisteren naar de baas