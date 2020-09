In linkse kringen zal men ongetwijfeld tandenknarsend toezien hoe ze alles in de doofpot kunnen stoppen, maar dat het ze technisch niet lukt om de steevast getinte signalementen onder het tapijt te vegen.

En laten we er blij om zijn, dit soort foto's zijn het enige bewijs wat we nog hebben die dag in dag uit onomstotelijk tonen hoe het écht in elkaar zit. Dat je NIET gek bent als je op TV of in de politiek dingen hoort en ziet die totaal niet stroken met de realiteit in jouw wijk.