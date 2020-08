Nee.

Ik heb er even genoeg van. We kunnen wel als een gek op internet gaan zoeken, uiteraard niet binnen de kennissenkring maar dan toch wel op feacesbook of een marekaanse site, en stel je voor, na een uur door de bagger heen waden vind je zo'n stuk stront.

Wat dan? Inmiddels weten we net zo goed als ieder ander dat er geen ene moer mee gedaan wordt. We leven niet in een rechtstaat; er wordt geen recht gedaan. Als de politie (het meest lachwekkende beroep inmiddels, noem het dan gewoon de bewapende belastinginner) al iets doet, is het de man/vrouw op de werkvloer, maar vanaf chef naar boven worden de schouders opgehaald en de moskee gebeld voor een volgende excuus-theeafspraak.

Het OM is een volgende lachwekkende dikke middelvinger-organisatie jegens de burgerij. Rechters zijn feminine misdaad-goedpraters, straffen zijn een lachertje voor criminelen (soit, een Nederlander die zijn hele leven netjes volgens de regeltjes leeft, ja díe is nog als de dood voor een fopstrafje, want die heeft als een van de weinigen in Nederland nog daadwerkelijk iets te verliezen), en juist dit artikel is een bevestiging: de burger is gewoon de lul. Meer niet.

Rond 1970 hebben 'goedbedoelende' politici ons land op de rand van de helling klaargezet en vervolgens met een kneiterharde trap in de rug over de klink gejaagd.

Destijds hadden we geen wekelijkse opsporing verzocht, waarin steevast één type crimineel de boventoon voert, slechts bij hoge uitzondering werd een journaal onderbroken als de burger gevraagd werd naar een crimineel uit te kijken.

En ik ben het zat. Ik wil dat onze vertegenwoordigers godbetere weer eens hun werk gaan doen. Dat zij ook mijn vermoeidheid onder de aandacht brengen bij de overige 'vertegenwoordigers' die momenteel enkel oog hebben voor miljeu, integratie, CO2, gasloos wonen, maar vooral hun eigen protemonnee.

Ik wil zo graag dat er eens een groep jongere Nederlanders opstaan, die duidelijk maken dat het een keer klaar is. Dat als er niet heel snel iets wezenlijks gaat veranderen in de staat qua recht/ rechtgevoel, er milities gaan ontstaan die dan maar, omdat er uiteindelijk toch niets gedaan wordt, zelf het gevoel van onrecht gaan wegnamen uit de samenleving.

Ik ben het zo zat, om met mijn jonge schizo in de auto te zitten en door het centrum van 010 te rijden en niet meer uit te kunnen leggen waarom jongens van zo'n 18, 19 jaar in een auto van anderhalve ton kunnen rijden alsof ze alleen maar een vaarbewijs hebben (ze zeilen, rijden mag je het niet noemen), er Duitse, Poolse, Bulgaarse, Roemeense auto's met 80, 90 langs scheuren en we bij een stoplicht de ramen dicht moeten doen omdat de gepimpte Golf voor ons zo'n wietlucht om zich heen heeft hangen dat je ogen er van gaan wateren, terwijl papa netjes 50 moet rijden, omdat alleen papa het risico loopt op een prent...

Dus nee. Ik zoek niet. Ik ben er klaar mee.

Ik sta straks weer dagelijks voor klassen vol met 'leerlingen', die er niet zitten om te leren, maar omdat we blijkbaar in ons land een fucking zorgplicht hebben in plaats van leerplicht. Volk waarvan 25% hoe dan ook in de criminele sfeer terecht gaat komen. Ik hoef niet te zoeken, ik zie ze de ganse dag.

Mand.