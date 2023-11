Hallo kinderkes en kinderinnekes! Wij van stadke Gent hebben iets leuks bedacht voor u! Sinterklaaske is nen haatnazi en dus gaan we 'n ander 'n podiummeke geven! "Queen Nikkolah is een nieuwe mythe voor kinderen die de raciale- en gendergrenzen van Sinterklaas ter discussie stelt. Ze komt van het zonnige Alkebulan en heeft een ongewoon warm hart die de koude samenleving in het Land Heel Dichtbij, zo dichtbij dat je het haast kon voelen, opwarmt. Op 6 december deelt ze haar zonnestralen uit in het stadhuis. Ze heeft allerlei lekkers mee voor de kinderen en neemt de tijd om hen op de schoot te nemen. Heb je nog een ouderwets Sinterklaasboek liggen? Breng het mee en je krijgt er gratis een nieuw en moderner voor in de plaats." Jaaaa wa 'n goei idee - allemaal Sinterklaasboekskes verbranden! Jottum en dollekes. Dat gaat helemaal niemand nen slecht idee vinden! Wat zegt u verdikkeme? Moet Queen Nikkolah oprotten naar haar eigen Alkebuland??