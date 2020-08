Ik was een klein Voorzittertje in de jaren '80 en wist toen al: opletten voor Achmed en Hassan, de enige mocro's op school. Want die halen hun broer er meteen mee. Gevolg: Achmed en Hassan konden gewoon doodleuk 8 jaar lang doen waar ze zin in hadden. Nu zijn Achmed en Hassan vast vader geworden van nieuwe Achmeds en Hassans die wederom doen waar ze zin in hebben.

Wanneer komt er opstand tegen de institutionele overlast van een specifieke groep in deze samenleving? Vrouwen, heaumeaus, bejaarden, politiemensen en vermoedelijk een hele rits aan wegkijkende zorgverleners hebben overlast. Al jaren. Al decennia.

Tuurlijk, het aanpakken van Mocro's is gekaapt door Greet met zijn overdadige mallote uitspraken. En daarmee heeft tie eigenhandig doorpakken verhinderd. Maar desondanks is het momentum gekomen: we hebben een Deltaplan Stop De Overlast nodig.