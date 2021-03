"Maar nogmaals, vind je dat dat echt in Dronten een probleem is"

Debiele journalist. Becker legt net uit dat die kansloze klaplopers lopen te jatten in winkels en overlast geven voor omwonenden, en luistert gewoon niet, en stelt nogmaals dezelfde vraag.

Nou ja, het is te hopen dat Rutte IV nou eens wat concretere maatregelen gaat nemen tegen de kansloze asielplaag en overlast in het algemeen van lieden met een migratieachtergrond. Bv eindelijk strafbaarstelling van illegaliteit; uitgeprocedeerden voortvarend eruit bonjouren; bij asielzoekers die een misdrijf plegen, onmiddellijk de procedure afbreken en eruit bonjouren; bij statushouders die een misdrijf plegen, onmiddellijk de verblijfsvergunning intrekken en eruit bonjouren; bij lieden met een dubbele nationaliteit die een misdrijf plegen, onmiddellijk het Nederlanderschap intrekken en eruit bonjouren (hoewel je voor deze categorie nog 'three strikes and you're out' zou kunnen hanteren; daar valt over te discussiëren).

Verder natuurlijk, de instroom zoveel mogelijk terugbrengen: ''de nul moet in zicht komen''. In dat kader oa het steunen en bevorderen van het 'pushback' beleid dat Griekenland nu in de praktijk brengt; Orban hekken op alle landsbuitengrenzen plaatsen.

Maar ja, Rutte IV met D66 en PvdA erin, dat zal wel weer niet willen doorpakken.