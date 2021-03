Vrolijke Toestanden in het Stamcafé! En wel hierom: Dairy farmer Edwin's cows frolic as they enter the meadow during the start of the farming season by dairy cooperative Campina, in Baarn, The Netherlands, 19 March 2021. Now that spring is approaching, his cows can go outside again. EPA/Remko de Waal. En omdat we een drone op de foto zien, de video er ook maar even bij gezocht: volledig gestaged dus, net als die ANP-foto van Tante Sigrid op tafel. Maar wat boeit het. Want morgen begint de LENTE. De echte lente, en niet de Kaagse Lente. Goed, we hebben wat inktzwarte wolken aan de horizon ivm stikstofgedoe, en daarbij de Hogepriesteres van De Haat die een wit voetje bij de veestapelvernielers van D66 wil halen door die leuke mevrouw van de BoerBurgerBeweging al op dag 1 te lynchen met d'r trollenleger. Lelijke Politiek. BAH! En daarbij, die gaypride van 2013 (vuist-alert) dat was heul geen EO-jongerendag... dus.

Geniet ervan. Binnenkort meelwormen bij de AH en 80 km rijden