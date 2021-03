Het ging vandaag over Een Jurk, over dames en anonieme horken op Twitter, over Het Miljoen van D66 en een songfestivalliedje, maar NIET over de totaalontwrichtende en ondermijnende massa-immigratie naar Nederland, waardoor we dat fukking 2050 niet eens gaan halen. Kan je nog zoveel Green Deals en Grote Resetten bedenken, tegels uit de tuin halen en plastic rietjes en kachels verbieden, op deze voet doorgaan met de immigratie = Einde Nederland. Het door FVD gefinancierde DDS schreef erover, uw aller webplok uiteraard, er was een stuk van Yvonne Hofs in de Volkskrant, een column in De Limburger en een podcast van Wierd Duk, dat was het wel. Thierry Baudet wil de kamer terughalen van reces om nog voor de TK2021 over die 400 miljard te debatteren. Maar we geven De Thier weinig kans. En dat terwijl er maar 1 ding nodig is. Per direct de IMMIGRATIENOODTOESTAND uitroepen, zodat we maandag niet weer een Bente Becker 400-topic hoeven tikken. Voor een land, dat we door kunnen geven...