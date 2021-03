Migranten zijn nodig om de arbeidsmarkt draaiende te houden. Migranten zijn belangrijk om de verzorgingsstaat te voeden. Migranten moeten onze bouwsteigers vullen, onze openbare gebouwen schoonmaken en onze fabrieksarbeid doen - want daar voelt u zich al lang te goed voor. Migranten zijn een verrijking voor onze cultuur en diversiteit. Migranten zijn echter óók oververtegenwoordigd in diverse negatieve statistieken, van misdaad tot werkloosheid en - dientengevolge - uitkeringen. Migranten zijn vaak vluchtelingen en die moet je helpen. Migranten hebben vaak kinderen en die kun je niet na tien jaar procederen terugsturen naar een land waar ze niet geboren zijn omdat hun ouders op valse gronden een verblijfsstatus hebben gekregen. In 2015 en 2016 kwamen migranten met miljoenen tegelijk naar Europa en zelfs nu aan iedereen strikte reisbeperkingen is opgelegd, laat de vvd nog iedereen week zo'n 500 migranten het land binnen. Die migranten krijgen opvang in overbelaste azc's en als ze mogen blijven, krijgen ze voorrang op een sociale wachtlijstwoning in een piepend en krakend krappe huizenmarkt. In 2050 zijn er 1,7 miljoen migranten ingestroomd in Nederland en zijn er hele on-Nederlandse verhoudingen ontstaan. In 2063 wonen er 20 miljoen mensen in Nederland terwijl de autochtone bevolking een R onder de 1 heeft maar migranten voor een Derde Demografische Golf Transitie zorgen met hun grotere gezinnen, nareizigers en nakomelingen-R boven de 1.

Er zijn, kortom, meer dan genoeg aanleidingen om eens een abacus te pakken om wat kosten en baten bij elkaar op te tellen en van elkaar af te trekken tot we tot achttien cijfers achter de promille weten wat iets kost of oplevert (en hoe er vervolgens politieke spin op bedreven moet worden), zoals wij bij alles doen in dit land, van de aardgasbaten tot de prijs van vaccins en elk sociaal-geografisch, zorg-gerelateerd, economisch, handels- en export of demografisch statistiekje daar tussen in - tot we er bijkans zelf wortel van schieten. Maar de kosten van migratie, die wil de wetenschap niet weten, die wil de regering nooit vertellen, die mag de oppositie niet vragen en iedere geïnteresseerde nieuwsgierige burger is per definitie een racist en een xenofoob alsdanwel een Wildersstemmer als ie 'wromnie?' zegt. Jan Latten, emeritus hoogleraar demografie en de voormalig baas van het CBS, heeft sinds zijn pensioen bij herhaling verkondigd dat demografische vraagstukken en het daaraan bungelende prijskaartjes van hogerhand tot verboden gebied waren verklaard voor de rijksambtenaren bij zijn staatsstatistiekencentrale, en spreekt zich derhalve pas ná zijn pensionering met grote regelmaat (als ook bezorgd) uit over dit letterlijk groeiende onderwerp.

Dr. Jan van de Beek, geen wappie of Wildersstemmer, laat staan een racist, maar wiskundige en informaticus aan de Uni Utrecht, cultureel antropoloog aan de UvA en gepromoveerd op onderzoek naar migratie-economie aan eveneens de UvA, heeft zich eerst een tijdje openlijk zitten verbazen over die oekaze op kosten & opbrengsten van demografische ontwikkelingen, heeft vervolgens wat andere dappere dr.'s en demografische denkers om zich heen verzameld (Hans Roodenburg, Jaap Hartog en Gerrit Kreffer, allen ooit voor of namens de overheid werkzaam geweest in functie of adviserende rol) en is TOCH GEWOON GAAN TURVEN, de boef. En ja, dan komt er een prijskaartje uit. We maken hier als de door corona cijferwijze mensen die we zijn geworden even de kleine disclaimer dat 25 jaar migratie natuurlijk lastig te beprijzen is, maar dit is wat Dr. Demo-Demo berekende met zijn migratiemakkers:

De totale nettokosten van de migratie over de jaren 1995-2019 bedroegen 400 miljard euro, evenveel als alle Nederlandse aardgasbaten. (MIRROR, want demo-demo.nl klinkt niet heel houdbaar onder zo veel toeloop).

Leuk detail, zo met die struisvogels op de cover. Weet u wat ook een leuk detail is? PVV-leider Wilders liet het in 2009 zelf ook al eens doorrekenen (lol, website is nog steeds online) en kwam toen op 'slechts' 7,2 miljard per jaar. Dit nieuwe onderzoek komt met 16 miljard per jaar ruim op het dubbele uit. Laat het vingerwijzen beginnen, de racismeverwijten regenen en vergeet niet bijtijds de kop in het zand te steken - anders wordt ie afgehakt.