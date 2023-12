Dit zag niemand aankomen. Jarenlang willen kiezers minder migratie, jarenlang komt er niet minder migratie, dan wint een partij de verkiezingen die minder migratie wil en nu blijkt dat kiezers op die partij stemden dat deden vanwege de migratie. Deze opzienbarende conclusie (zonder rare kop in de Eigen-volk-laatst-krant) kunt u lezen op politicologensite Stuk Rood Vlees, bekend van internet. Opzienbarende quote voor alle experts in het vroegtijdig signaleren van democratie in verval: "Wat bovendien zichtbaar is, is dat het vertrouwen in de regering en Tweede Kamer onder PVV-kiezers wel flink is toegenomen meteen na de verkiezingen in vergelijking met onze meting drie weken eerder. Vooral onder trouwe PVV-kiezers is een duidelijke verbetering te zien van het vertrouwen in deze instituties en ook de tevredenheid met het functioneren van de democratie is behoorlijk verbeterd. De PVV-kiezers komen nu in de buurt bij de vertrouwensniveaus onder kiezers van meer gevestigde partijen." Joe.