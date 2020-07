Zelfs dat vraag ik me af. Misschien dat de grootaandeelhouders 50-70 jaar geleden grote behoefte hadden aan goedkope, ongeschoolde arbeiders, maar die tijd zijn we volgens mij ver voorbij. Hoeveel winkelmedewerkers of tomatenplukkers gaan we uiteindelijk nodig hebben? En theoretisch kunnen al deze mensen geschoold en opgeleid worden, maar dan vraag ik me af wat de meerwaarde is (zeker afgezet tegen de problemen en nadelen die door die immigratie ontstaan) als er nú al een paar jaar een discussie is over een basisinkomen omdat er zoveel banen verdwijnen door automatisering! Van de groep wiens baan nu zou verdwijnen, zijn er toch zat mensen die in de zorg kunnen gaan werken tegen een beter loon? (de beroemde vergrijzing als argument vind ik niet opgaan)

Ik vind het allemaal totaal geen steek houden. Dat van die arbeiders en de vergrijzing is een argument uit wat, de jaren '80? Ik vraag me echt af wat hier achter zit en wie er belang bij heeft, want het slaat allemaal nergens op.