Verstandige mensen hier, want idd, deze influx van mensen is niet goed voor de carbon footprint van de BV NL, en daar wordt in de 2e kamer niet over gerept. Logisch, want dan worden de niet verstandigen wellicht wakker en beseffen dat ze in het ootje worden genomen met al die milieu maatregelen. Laaghangend fruit dit voor de anti migratie partijen. Pak ze op het milieu aspect. Al is het maar om te roeren.

Die GB migranten zijn Somaliers (hiephoi). En dat zijn er niet weinig. We pakken m er even bij, gewoon uit regulier nieuws eind maart 2019:

Van de ongeveer 40.000 Somaliërs die de afgelopen decennia een Nederlands paspoort kregen, is een groot deel in Groot-Brittannië gaan wonen. Door de onzekerheid die een brexit met zich meebrengt wil een deel van hen nu terugkeren naar Nederland. Een anonieme Somalische vrouw spreekt over 'angst en onzekerheid' onder de 25.000 Somalische Nederlanders in Groot-Brittannië. "Voordat we eruit worden gegooid nemen we zelf maar de stap", voegt ze hier aan toe.