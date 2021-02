:

Tja, of je nu door de hond of de kat gebeten word.

de normale mens had net zo min iets te verwachten van de Spartanen dan van de Perziërs. Maar als men ze toch op een weegschaal moet leggen waar de perziërs beschaafder in de wetenschappelijke en sociale zin. het was niet voor niets dat Alexander de grote zijn macht vooral oostwaarts uit wilde breiden, daar viel veel meer te halen dan in het westen waar bijvoorbeeld het romeinse rijk nog in de kinderschoenen stond en de rest van Europa nog zowat in de bronstijd leefde. de antipathie tegen over de perzen word waarschijnlijk ingegeven door de huidige staat Iran, maar in veel opzichten hebben we een zeer groot deel van onze beschaving te danken aan deze perzen zeker op wiksundig gebied. meer dan aan die jongetjesneukers uit Griekenland.

( vond ik zo grappig in 300 dat Leonides de andere Grieken dit verweet terwijl de Spartanen er het meest om bekend stonden , een knaapje nemen zodat je meer voor elkaar over zou hebben in de strijd)