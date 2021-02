Herinnert u zich nog dat stemmen per post heilig werd verklaard door onze politici? Joe Biden werd hier tot winnaar uitgeroepen voordat ze daar klaar waren met tellen, procederen en rellen. Trump wordt vervolgd in een politiek proces. Trumps trial-by-combat advocaat Giuliani mag zich verantwoorden bij zijn beroepsorganisatie.

Onder de rook van de Haagse kaasstolp is een experimentje gedaan met poststemmen. De helft van de bejaarden bracht een ongeldige stem uit. Een handtekening op de stempas of de binnenste enveloppe om het kiesgeheim te borgen waren lastig. Precies dezelfde puntjes als in de Verenigde Staten tot discussie en rechtszaken hebben geleid.

De VVD bestaat uit liberalen, totdat mensen op de PVV of FVD stemmen, dan is het een ordinaire kartelpartij die als een clown een verkiezingsuitslag niet onvoorwaardelijk accepteert en een zesde van de kiezers buitensluit. Op hoge poten neemt onze premier hier politici de maat, vlak nadat zijn kabinet gevallen is voor tien jaar aan ongekend onrecht, bovenmatig gericht op minderheden.

Kijken we naar de peilingen zien we een kiezer met het geheugen van een goudvis. De kartelpartijen kunnen kiezen uit minimaal vijf mogelijke coalities, dus Rutte-4 komt er. De VVD, PVV, CDA en ChristenUnie staan hoger dan ooit. Rutte heeft geen zin in een LPF-Balkenende-1 of een PVV-Rutte-1, waar een nieuwe partij wordt vermalen in de slagerij.

Nu de uitslag zich laat raden, zie ik het nut niet zo om wekenlang campagne te gaan consumeren als een foie gras gans om daarna voor ruim 42 miljoen euro een superspreaderevent neer te zetten waar de lemmingen van dezelfde afgrond zullen lopen. Niet naar het werk, opa & oma, de kroeg, het restaurant of winkelen, maar wel stemmen?! Krijgt iedereen een schoon potlood?

We zouden natuurlijk ook per computer kunnen stemmen. Mocht die gedachte bij u opborrelen, kijk dan deze video en deze video waarom ieder onderdeel van dit proces fundamenteel niet door echte nerds of iedere kiezer controleerbaar is. Dat kan ik alleen nog maar in zijn algemeenheid zeggen, we hebben geen 1,3 miljard dollar liggen om te schikken met de fabrikant van zulke stemcomputers.

Europa nam Rusland nog even de maat over de detentie van Navalny, zijn vrouw Yulia Navalnaya en duizend tot vijfduizend anderen. Navalny ontmaskerde hoe de Russische geheime dienst eerder geprobeerd had hem te vermoorden. De lading boter die deze eurofielen op hun hoofd hebben is gigantisch. Zodra we kijken wie er in Turkije & Egypte vastzitten, vergeten we fouten in eigen huis.

We leven in een wereld waar aan spreken een prijskaartje hangt. Julian Assange zit al tien jaar vast, Edward Snowden heeft politiek asiel in nota bene Rusland, Tommy Robinson mocht gaan brommen omdat hij op straat sprak over een zaak die nog onder de rechter was. Zelfs the Guardian legt het netjes uit: De druk van een kritische pers is daar al illegale beïnvloeding van vrouwe Justitia.

Dat zijn nog de zaken waar het naar omstandigheden best goed gaat, die mensen leven nog. Journaliste Daphne Caruana Galizia werd vermoord, en Pieter Omtzigt is anderhalf jaar bezig geweest om de premier van Malta daarvoor te laten aftreden. Waar was de verontwaardiging vanuit ons kabinet of de Europese Commissie?

NOS journalist Robert Bas werd gegijzeld door de Staat der Nederlanden, omdat hij zijn bronnen niet wilde delen. Toen “ex-crimineel en misdaadjournalist” Martin Kok werd vermoord werd hem postuum verweten niet op de juiste ingetogen wijze geschreven te hebben.

De moord op Khasshoggi werd afgekocht met goedkope olie, waar blijft het boycot? Hebben we principes om de vrije pers en het milieu te redden? Terwijl Duitsland de aanleg van gas subsidieert, leggen wij de nieuwbouw een gasverbod op, in combinatie met een wurgend stikstofsysteem. De woningnood vertaald zich in wachtlijsten en torenhoge huizenprijzen.

Tegen die achtergrond vind ik het nogal goedkoop om 11.000 staatloze n na een generaal pardon ook nog een paspoort toe te wensen. Als je mensen aan de voorkant met open armen wilt ontvangen, zal je aan de achterkant ook moeten bouwen. Anders eindig je met een tekort en jaloezie vanuit werkende, gediplomeerde jongeren die nog steeds op zolder bivakkeren.

Miljarden aan banken en bedrijven geven is geen probleem, studieschulden kwijtschelden voor een generatie die ook al een staatsschuld en lege gasbel erft is dat niet. Ondernemers die niet weten wanneer ze weer open mogen, mogen wachtend op de tweede ronde coronahulp de eerste ronde terugbetalen. Mensen zitten met de handen in het haar, zitten niet te wachten op proefballonnetjes.

We hebben geen antwoorden nodig op moeilijke ethische vraagstukken die veel energie kostten. Wanneer en hoe gaan we de economie herstarten? Hoe gaan we de pijn verdelen?