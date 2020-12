De zorgverlener is het nieuwe ondankbare beroep geworden. Als het goed gaat in Nederland krijg je geen centen en als het slecht gaat ook niet. Je verdient alleen meer applaus. Er wordt wel meer van je gevraag als het slecht gaat.

Het oude ondankbare beroep was dat van militair: “Wij wenden ons tot God en Jan Soldaat, als hoge nood en bittere strijd ons wacht...”. Heden ten dage vraagt men veel van dit Zwitserse zakmes. Zonder klagen komen er teststraten, zorgverleners en ziekenauto’s ter ondersteuning van de zorg. En terecht, het is een nationale taak van Defensie.

Maar er zijn ook chronische hoofdpijnverzoeknummers, zoals in oktober 1998. Toen was de nood om vluchtelingen onder te brengen groot. Er waren toen nog niet zoveel kazernes wegbezuinigd, om na een grondige renovatie te vullen met vluchtelingen en migranten.

Daarom moest Defensie weer een schaap-met-de-vijf-poten-manoeuvre uitvoeren. Jawel, alweer een tentenkamp. Destijds was er op de Generaal Spoorkazerne een veelheid aan boogtenten die goed genoeg waren om gewonde militairen in op te vangen. Dat zou de uitkomst zijn.

Vol geveinsd enthousiasme werd het kamp op de heide achter de kazerne opgebouwd door geneeskundige eenheden (die nu in de ziekenhuizen werken) en voorzien van een inrichting die voor Jan Soldaat in alle omstandigheden een luxe was.

Het werd een doodslaand succes. Ze hebben in Ermelo nooit weer een vluchtelingenkamp gebouwd.

