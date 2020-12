Mark Rutte, groen-activist in een colbert. Is op één of andere manier -succesvol- geglipt in het politieke karakter, waar op zijn minst 25% van het Nederlandse electoraat behoefte aan heeft. Namelijk iemand die zich ‘gedraagt’, zich niet onder of boven ‘de norm’ beweegt, die een harde werker is, iemand die welbespraakt is, ’s lollig uit de hoek kan komen en die ook nog ’s lachend op zijn fietsje naar zijn werk gaat. Mark heeft de X-factor en dat betekent dat hij van een kwart van Nederland geen visie hoeft te hebben en als hij die wel heeft dat hij deze mag veranderen wanneer de publieke opinie hem inhaalt, dat hij mag liegen, zijn beloftes niet hoeft na te komen, hun geld mag gebruiken om niksnutten in andere landen te fêteren, ze op mag zadelen met een immigratie-, integratie, woning-, criminaliteits-, stikstof-, milieu- en gezondheidszorg crisis en als klap op de verboden vuurpijl met een inconsequent, incapabel en economisch desastreus Corona-beleid, vol vaagheden en (bewezen) onwaarheden in de communicatie naar de Nederlandse burger. De gemiddelde Nederlander vind het allemaal prachtig en zijn lauwtjes mekkerende kudde van 76 zetels van het Ruttiaans gesmede coalitie akkoord, zorgen dat Mr. Proper met zijn main-stream-media-smile overal mee wegkomt.

Onder Mark Rutte is de betrouwbaarheid van (en dus ook het vertrouwen in) de alsmaar uitdijende overheid gedaald, is de belastingdruk nog nooit zo hoog geweest en zijn er talloze ministeriële vertrouwenscrises geweest, waar Mark zelf als een Alberto Tomba, telkens om de ene na de andere motie van wantrouwen slalommend, zijn om steun en solidariteit smekende politieke volgelingen met een ingestudeerde snik in de stem, keihard in hun liegende achterste naaide. Maar, als de politiek het goedkeurt, dan doet de NL-pers dat standaard ook en dan blaat het gros van het Nederlandse volk ‘we want more!’.

Het kan allemaal omdat NL een morbide kiesstelsel heeft waarbij de mening van één persoon/partij, niet noodzakelijkerwijs opgetekend in of gecommuniceerd via het verkiezingsprogramma, via keiharde, manipulerende en chanterende (voor de kiezer totaal niet inzichtelijke) coalitieonderhandelingen, kan evolueren tot kabinetsbeleid, waar de hele mikmak gewoon vier jaar even lekker zijn om de tuin geleide smoel over moet houden. De kwestie van de dividend afschaffing is hier feitelijk nèt niet een giga-voorbeeld van omdat de Tweede Kamer ons aller Mark, die zich hier open bloot, in zijn Unilever-kaarten liet kijken, wèl een halt wist toe te roepen, maar hem ook weer liet wegkomen met zijn vage verklaringen over memo’s die er niet waren ofwel waar hij geen herinneringen aan had. Nog nooit had een keizer van deze beleidskeuze kunnen vernemen, niet van de VVD en niet van een andere partij, maar bijna gleed er jaarlijks 2 miljard extra in de zakken van multi-national-ende grootverdieners, zonder dat er enige zekerheid tegenover stond of deze bedrijven zich in de toekomst op Nederlandse bodem zouden blijven vestigen.

Zoals gezegd, half Nederland pruimt hem of loopt met hem weg … ik echter, vertrouw politieke Mark nog voor geen mm.