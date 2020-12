Nee. Dat lost echt niks op want die mensen komen niet uit hun schulden. Die moeten vervolgens met allerlei subsidies, toeslagen en weet ik veel wat nog meer overeind gehouden worden en dat kost per saldo nog meer overheidsgeld.

Het idee dat je je schulden zal moeten betalen klopt, maar lopen mensen vast, dan moet je wat om meer ellende te voorkomen.

In mijn werk krijg ik wel eens te maken met mensen in schuldsanering. Er zitten dus ook nog mensen tussen die inderdaad dikke pech hadden en zo in problemen komen. Die gun ik de schuldhulp van harte. Er zijn er ook die gewoon niet met geld kunnen of wensen om te gaan. Die blijven vaak ook na de schuldhulp periode van drie jaar nog bij een bewindvoerder, of zelfs mentor, omdat evident is dat zonder de problemen van voren af aan beginnen.

Wat ik het meest kwalijk vind in schuldhulp is dat iedereen en zijn moeder kan fluiten naar zijn geld, behalve de overheid! Boetes, belastingachterstand moet afgelost worden. Heel krom en hufterig naar bedrijven en personen die de Sjaak zijn bij je geld nauwelijks terug zien. Want dat laatste is inderdaad lullig.