Het is weer eens tijd voor verandering. En wat we nu gaan veranderen is hoezeer iedereen 18-jarigen haat, puur uit jaloezie. Aanstaande zaterdag presenteert GroenLinks het nieuwe verkiezingsprogramma, maar de meest opvallende lachgasproefballon werd vanochtend al op gelaten. Élke Nederlander krijgt op de 18e verjaardag 10.000 euro bijgeschreven. Een "startkapitaal" wordt dat genoemd, en je krijgt het ongeacht de SES van je ouders, want laten we het nou vooral niet te ingewikkeld maken. "Nu beginnen jongeren met een studieschuld aan hun leven, straks hebben ze een startkapitaal." Jaarlijks zijn dat ruim 200.000 jongeren, dus dat gaat zo'n 2,2 miljard euro per jaar kosten.

En dat mag volgens Jesse betaald worden door het schuim van de samenleving: "Wij denken dat het heel doelmatig is, omdat het de kansen van jongeren vergroot en we het miljonairs laten betalen." Die laatste groep is namelijk ook ruim 200.000 sterk, en omdat ze nog niet genoeg afdragen mogen zij jaarlijks een extra "solidariteitsbijdrage" aftikken. Klaver is er zeker van dat het geld niet verbrast wordt, en dat wijdt hij aan zijn 'mensbeeld'.

"Ik geloof dat als je mensen verantwoordelijkheid geeft, ze die in de meeste gevallen met beide handen zullen aangrijpen. Wij willen jongeren het stuur over hun eigen leven in handen geven. (...) Als je 18 bent mag je stemmen, begint je volwassen leven en geven wij je een kickstart."

Ja, weet je. Geniaal plan. 200.000 gratis stemmen erbij op 17 maart en de news cycle vandaag toch weer zeker een dag toegeëigend. De FAQ onderstaand alvast bijgewerkt.

lol