Wat moest iedereen lachen toen de Amsterdamse begroting voor 2021 werd gepresenteerd. "De coronacrisis slaat ongekend grote gaten in de stadsfinanciën" en om dat op te lossen wordt er gesneden in het aanvullend openbaar vervoer voor ouderen, noodopvang voor daklozen, wordt de algemene reserve van 260 miljoen euro ingezet en valt de rest van de rekening op de mat van de Amsterdammer: OZB fors omhoog, afvalstoffenheffing omhoog en allround wordt de autobezitter flink in z'n uitlaat geneukt. Hi hi ha ha wat moeten we allemaal lachen om de malle fratsen van dat 'kneiterlinkse college', terwijl er in de stad vrijwel iedere dag mensen worden neergestoken of neergeschoten, Rutger Groot Wassink als de 'machtigste man van Amsterdam' kritische noten over de verenigbaarheid van regressief-agressief moslimgif en het beginselprogramma van zijn 'progressieve' GroenLinks wegzet als 'valse verdachtmakingen en laster' en kritiek dáárop ad hominem afdoet met een schijtlollig gifje, om als klap op de vuurpijl 'one down' te Twitteren na de Nacht van de Uil - net als je dacht dat het niet veel kleiner en verdrietiger kon komt deze zak gerantsoeneerde aardappelen toch weer de bocht om marcheren.

Hoewel 'one down' niet zo fijn leest als de taart is gebakken met extreemlinkse ingrediënten, moet Groot Wassink natuurlijk helemaal zelf weten waar hij zich plaatst op de schaal van volwassenheid. Maar terwijl meneer de locoburgemeester met zijn grote bek en zijn prioriteiten poeplollige rancuneuze berichtjes over anderen de wereld in slingert is er elders in de financieel krabbelende hoofdstad 3,3 MILJOEN EURO in een bodemloze put voor 255 illegale asielzoekers geflikkerd. "Deze vreemdelingen komen niet in aanmerking voor opvang in Nederland, omdat ze elders in de EU geregistreerd staan of een eerdere aanvraag is afgewezen. (...) De gemeente vond het zelf toch nodig deze groep van een bed en andere gemakken te voorzien." Het doel was om een vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst 'af te dwingen', maar in het land van herkomst krijgen ze geen 3,3 miljoen euro van Rutger Groot Wassink. En dus gingen er precies 0. Ja, 1, naar België. One down.

"Overigens liggen de totale kosten voor de opvang, begeleiding en vertier voor illegalen in de stad veel hoger. Zo werd er in 2019 voor ruim 9 miljoen euro aan subsidie overgemaakt aan verenigingen voor het begeleiden van illegalen. Daarnaast worden, verspreid over de stad, in diverse panden honderden ’ongedocumenteerden’ opgevangen. De gemeente verbouwde daarvoor meerdere panden." Illegalen. Illegaal. Niet in aanmerking voor opvang. Doei.