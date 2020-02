Parkeren kost er 100 euro per uur. Parkeerplekken zijn er sowieso niet. Je fiets past niet in de rekken, want er staan overal bakfietsen. Cultuursensitieve subsidies. Over een paar jaar mag je alleen nog maar de stad in met een elektrische auto. Je oude diesel is nu al verboden. Net als een barbecue aanfakkelen in het park. Een huis kost een godsvermogen. Er wonen allemaal mensen die zichzelf heel cool vinden. Die mensen stemmen allemaal GroenLinks. Brandweercrisis. Het is er veel te druk. De laatste inwoner van Amsterdam die in het centrum werd gesignaleerd overleed in 1952. Toeristen steken over zonder te kijken. Jeu-de-boules is verboden. Kades vallen uit elkaar. Blauwe Moskee. Het ruikt er naar kots en wiet. Er rijden van die gore Biròs. Nauwelijks huizen op de markt. Behalve voor We Are Here. Een biertje kost drie euro. De openingstijden zijn verschrikkelijk. Altijd file op de A10. Altijd file voor de Coentunnel. Tramongelukken. Bomenkap. Het stikt er van de zakkenrollers. Poep op de stoep. Haat in de straat. Je moet op je hoede zijn. Dansen bij Jansen is dicht. Afval. Ratten. Duiven. Je hebt overal een vergunning voor nodig. Er is geen vaste verbinding naar Noord. De pontjes zijn te druk. Handgranaten aan cafédeuren. Rutger Groot-Wassink. Er woedt een cocaïneoorlog. Terrassen zitten altijd vol. Plofkraken. In sommige wijken wonen alleen nog maar expats. In andere wijken wonen alleen nog maar immigranten. Damrak. De lucht is smerig. Horecapersoneel spreekt je aan in het Engels. 's Avonds met je biertje op het terras is verboden. Vrouwen worden op straat geïntimideerd. Femke Halsema is burgemeester.

En tóch hè. Toch is Amsterdam gewoon een fantastische stad. Jammer dan, Almelo.