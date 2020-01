Maar is 1000 miljard genoeg voor een geslachtsverandering voor het klimaat, of dekt het amper de kosten van Timmerfrans’ verdriet over het verliezen van het EC-voorzitterschap?

Stond in geen enkel verkiezingsprogramma. Werd door niemand campagne voor gevoerd. Kon geen kiezer op stemmen. Toch kostte het maar 1 geprogrammeerde Greta en een paar maanden drammen & doodliggen op kruispunten om van een nuchtere kijk over duurzame energietransities naar een versnelde klimaatkoorts te klimmen. En nu mag de Europese Belastingbetaler & Koopconsument 1000 miljard ophoesten op het met steak en spijzen gevulde buffetbord van hysterische hofpopulist Hans Brusselmans (met zijn twintigkoppige staf een carbonfootprint van een klein Afrikaans land). Aan zijn zijde staat Diederik Dramsom, die "nog steeds de planeet wil redden" en de kosten van zijn heilige gelijk aan de kiezer (die dus niks kon kiezen) doorberekent. Een "Just Transition Mechanism", heet deze planetaire profetie in de Brusselse bijbel, en daarmee moet de EU het "eerste klimaatneutrale handelsblok ter wereld" worden.

Hoort u dat aanzwellende gebulder op de achtergrond? Dat zijn de opkomende economieën van de tweede wereld en de opstartende bigger tractors in de VS, waar ze zich collectief de ballen uit de handelsbroek lachen over hoe de concurrentie zichzelf de duurzame das om doet. Oh EU'tje toch. Eerst een vrijhandelszone beginnen om de democratische inspraakburger tot een kapotverwende Eeuwige Consument om te kneden, die netflixend & thuisbezorgend belletjes blaast op de bank voor de 60 inch platbeeld totdat het vakantiegeld binnen is, en daarna gaan gillen dat ons dociele gedrag de planeet verwoest. Nou. Succes met het repareren van de kortsluiting tussen burger en bestuur, want die consument zal het allemaal jeuken: "Vliegvakanties naar het buitenland voor het eerst populairder dan auto."

Denivelleren is een feestje