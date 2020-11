Het enige wat Bente doet is lucht verplaatsen. Onder de VVD is de instroom van gelukszoekers volkomen uit de hand gelopen en onbeheersbaar geworden. De overzichtjes tonen feilloos aan dat er in Den Haag nauwelijks meer sprake is van een volksvertegenwoordiging. Zelfs onderzoeken van het CBS tonen aan dat de meerderheid van de Nederlanders helemaal klaar is met de probleemloze import van illegale en criminele gelukszoekers. Ruimte voor echte asielzoekers is vrijwel iedereen het wel over eens dat deze welkom moeten blijven. De overzichtjes tonen ook prima aan dat de invloed van een wat rechtser geluid volkomen nihil is. De VVD en de coalitie hebben de zaak dicht gespijkerd en en partijdiscipline voorkomt dat elk ander geluid/voorstel vakkundig wordt afgewezen. De christelijke partijen krijgen wa6t brokjes toebedeeld met de afspraak dat er aan de huidige vrijheid van godsdienst niet wordt gesleuteld, de linkse partijen kunnen onbeperkt doorgaan met hun favoriete hobby geld uitgeven aan allerlei clubjes en projectjes die werkelijk niets met Nederland te maken hebben. Subsidieclubjes als verdienmodel, menig linkse stemmer verdient er zijn/haar brood mee. Van een beetje evenwicht tussen rechtse- en linkse meningen is nauwelijks sprake in Den Haag, wat totaal niet een vertegenwoordiging is van de mening op straat. Het beleid vertegenwoordigd al lang niet meer de mening van het volk. Na de verkiezingen worden alle beloftes weer vergeten, het regeerakkoord wordt niet tot nauwelijks uitgevoerd en Nederland wordt weer via allerlei dealtjes overgeleverd aan vrijwel dezelfde falende partijen welke de afgelopen decennia Nederland in een puinhoop hebben veranderd.