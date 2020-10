Mannen, het is zover. Na millennia in de loopgraven wordt ons vredesdividend dan eindelijk uitgekeerd. Onze gelijken want dat zijn het nemen het vanaf vandaag over en wij gaan eindelijk wat welverdiende tijd aan onszelf besteden. Die Canadezen zijn immers niet voor niets gestorven. Vanochtend viel er bij alle MEIDEN uit het jaar 2003 een dienstplichtbrief op de mat met een bijbehorend militair registratienummer. Volgens bronnen bekend met het dossier weerspiegelen de eerste twee cijfers van dat nummer in welke golf de meid in kwestie deelneemt aan de geplande herovering van Constantinopel en de pacificatie van Klendathu.

Dienst"""plicht""" voor vrouwen kwam trouwens nog uit de befaamde koker van Jeanine en geldt nog steeds vooral als symbolisch beleid om te onderstrepen hoe ongelofelijk gelijk mannen en vrouwen zijn. MinDef Ank Bijleveld merkt op dat slechts 10% van Defensie vrouw is, en noemt dat veel te weinig. Maar is dat eigenlijk wel zo? Misschien is het juist precies genoeg.

De Vlaardingerbroek-Divisie

Achterhaald maar is wel zo