Anekdote: In 2010 verloor Nederland in de finale van Spanje. 4 jaar later zat ik hartje zomer in mijn vakantiehotel in de bar toen Nederland, Spanje afslachtte met 5-1. Naast mij zat een Koeweitie die helemaal lyrisch was over die pot en het Nederlands elftal maar ik was redelijk onderkoelt. Dus hij vroeg waarom ben je niet blij want dit was een fantastisch Nederlands elftal. Ik: "Zo hadden ze 4 jaar geleden moeten spelen. Deze pot is een poule wedstrijd en het interesseert de Spanjaarden geen zak want ze zijn al wereldkampioen geworden." Toen begreep hij hoe ik me voelde.