Ook ondergetekende kan beamen "dat de Nederlandse tennisopleiding vrij ruk is."

Waargebeurde anekdote: als jochie van 12 heb ik een paar weken op tennisles gezeten. Ik was toen al een redelijk goed geoefende honkballer, dus een zacht balletje hard raken met een elastische 'knuppel' die vijf keer zo breed is als de bal was niet bijzonder moeilijk. Het was een klein groepje met 5 meiden en 3 jongens. Één jongen was twee koppen kleiner en werd dus aan een meisje gekoppeld als vaste tegenstander; die andere jongen werd mijn vaste partner. De trainer werd echter de hele tijd boos op mij omdat ik te hard zou slaan, waardoor de andere kinderen bang werden en geen kans kregen het spelletje te leren. Waarop ik uiteraard antwoordde dat het geen spelletje maar een sport was, en vroeg of hij wel eens goed had gekeken naar de techniek Ivan Lendl (de toenmalige koning) of Boris Becker (de kroonprins). Ik kan mij niet meer herinneren of ik er zelf mee ben gestopt of bij de club weggestuurd, maar binnen een maand of twee was het afgelopen.

Fast forward: een jaar of vijf later word ik op een zondagmiddag wakker op de bank terwijl op de televee toevallig de finale van de open Nederlandse tenniskampioenschappen voorbij komt. Zodra ik genoeg ben ontwaakt om te beseffen dat mijn toenmalige trainingspartner één van de finalisten is barst ik uit in een onbedaarlijke lachbui.