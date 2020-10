Dankzij dat virus hebben de raceliefhebbers een topseizoen, met allemaal banen waar het duurste sportcircus ter wereld normaal gesproken nooit (meer) kwam. Zoals de Nürburgring in de Duitse Eifel, waar het circus vandaag aan de startstreep staat. Menig uitgebouwd Golfje heeft een sticker van het voor betalende burgers toegankelijke hobbycircuit op de kont, maar vandaag is de baan vrij gemaakt voor de grote mensen. En het kan een leuke middag worden onder de bewolking tussen de Duitse heuvels want vrijdag werden twee vrije trainingen geschrapt wegens regen & mist, dus de heren moesten met één vrije training en een kwalificatie het asfalt (en het omliggende gras & grind) verkennen op een klassiek circuit waar 13 van de 20 coureurs überhaupt nooit eerder hun bandenrubber op de ring drukten. En dan kun je nog gratis op YouTube meekijken ook. Wel ff doorklikken op de embed hierboven, want playback on other websites has been disabled by the video owner. Lights out om 14u10. Eerste gele vlag binnen tien rondjes.

UPDATE: Lewis P1, Max op P2 en in de laatste ronde nog even snelste ronde afgesnoept van de drammende driver. Ricciardo P3. Bottas uitgevallen wegens kan niks, Hülkenberg Driver of the Day, Albon is wel érg matig.