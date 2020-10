Uit de weg Koeman, there's a new sheriff in town, en nu Frank de Boer toch al in onze maag is gesplitst kunnen we net zo goed voor 'm JUICHEN. Het Nederlands voetbalelftal speelt in de aanloop naar de officiële Nations League-wedstrijden tegen Bosnië (zondag 11-10) en Italië (woensdag 14-10) een oefenpotje tegen Mexico. De bondscoach lacht als een De Boer met kiespijn, want stiekem heeft-ie helemaal geen zin in zijn eerste wedstrijd. Wij hebben er wél zin in, want die zanikende sombrerovlechters moet je gewoon met 3-0 van het veld poetsen. Doelpunten van Memphis Depay, Steven Berghuis en nog iemand. HUP HOLLAND, laat De Boer niet in zijn hempie staan, LIVE, NPO3. Highlights van de WK-wedstrijd in 2014, met die schan-da-lige overtreding op Arjen Robben, na de klik!

