Het klopt niet dat alleen die gekkies tegen deze wet zijn. Zij laten zich alleen duidelijk horen, en worden bewust opgezocht door de media want lekker voor de kijkcijfers als je raaskallende en misschien rellende figuren voor de camera hebt.

Corona is een serieus gezondheidsprobleem, maar vooral vanwege het vermogen in korte tijd zeer veel zieken te maken. Daarmee veroorzaakt het een capaciteitsprobleem in ziekenhuizen en ondermijnt het bv de economie als werk dat gedaan moet worden blijft liggen agv veel zieken. Dat is waar je rekening mee moet houden, maar ook breed Blijven zien. Wat doen de maatregelen bv tav economie?

Ik ben er zeker van dat over bv 2 a 3 jaar er een andere discussie over het jaar 2020 gevoerd wordt. Ik mag hopen dat het virus dan weg is en er is dan meer afstand mogelijk tav de discussie over waar we mee bezig waren.

Deze periode is voer voor de angstigen (en die hebben zeker deels gelijk); mensen die het mogelijk maken draconische maatregelen in te stellen die achteraf mogelijk meer schade geven. Over 2 jaar of zo, krijgen mensen die de lange termijn meer in het vizier hebben meer recht van spreken. Ik zie liever dat we dat nu al doen.

Gezondheidszorg is niet een afgesloten eilandje in de samenleving. Zij wordt bekostigd met geld dat beschikbaar is en verdiend wordt in bv bedrijven. Wordt dat heel veel minder door een in elkaar stortende economie, dan heb je over enkele jaren minder te besteden aan gezondheidszorg en op die manier weer een gezondheidsprobleem. Wellicht niet over corona, maar gezondheid gaat over veel meer dan corona. Over heel veel meer zelfs.