Indirecte democratie is niet dat iedereen zijn zegje mag doen en gehoord wordt.

Indirecte democratie is dat je iemand aan mag wijzen die namens jou het woord mag voeren.

Soms wil je snel kunnen beslissen en dan is een Noodwet hier een ideaal middel voor. In het verleden zijn die er ook geweest en daar zijn we ook ongeschonden uitgekomen.

In het huidige klimaat vind ik dat er wel extra controle mag zijn op de uitvoering van de Noodwet.

Maar om dit via een referendum te doen is volslagen contraproductief.

Dit kan in mijn ogen beter door de Tweede Kamer achteraf te laten toetsen of een maatregel wel in het landsbelang was (en zo nodig laten aanpassen of terugdraaien). Dan wel met een ruime meerderheid van stemmen in plaats van de gebruikelijke de helft +1.

En door goedkeuring te geven voor een verlenging.