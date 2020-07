Weet u nog, 16 juni? Toen stond Hugo de Schoenen voor onze roze plopkap te beweren dat alle kritiek op de Corona Spoedwet veel te vroeg was, omdat het echte wetsvoorstel nog aan de Kamer gestuurd moest worden en dat we eerst maar eens braaf moesten wachten op het definitieve plan. Nou, dat plan is er hoor. En wat denkt u? Het blijft dictatoriale drek. Na de verhulde kritiek van de Raad van State van gisteren, zet hoogleraar staatsrecht Wim Voermans glashelder uiteen in dit blog. "De Jonge doet voorkomen alsof met dit wetsvoorstel de Kamers bevoegdheid krijgen om mee te praten over de inhoud van ministeriële regels, maar niets is minder waar; ze krijgen helemaal niks – de grondwettelijke bevoegdheid tot amendement wordt ze via een machtigingsconstructie onthouden, en moties maken mochten ze de hele tijd al, ook over die noodverordeningen." Zo. Daar is geen woord Noord-Koreaans bij. En hier, een horrorverhaal in dertig woorden: "De minister van VWS (HUGO DE JONGE, GS) wordt zowat alleen kapitein van Nederland, voor een duur van drie maanden, die trouwens telkens met drie maanden kan worden verlengd in geval van een virusuitbraak." Verplicht lezen voor iedereen, maar vooral voor Kamerleden die van plan zijn zichzelf af te schaffen. Doe. Het. Niet.

