Maar het is geen genocide of zo

Haastige spoed is zelden goed, en al helemaal niet als minister Hugo de Jonge met zevenmijlsdesignschoenen uw burgerlijke grondrechten in hun gezicht trapt. Recht(er)s en links klinkt er scherpe kritiek op de Spoedwet van het kabinet, dus die wet zal er wel komen. Een referendum kunnen we niet meer organiseren, maar we kunnen in ieder geval onze eigen sloopkogel Tom Staal naar Den Haag sturen om die rampwet een flinke optater te geven. STOP DE SPOEDWET.