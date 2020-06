Een systematic review uit 2018, sprak van gebrek aan bewijs:

“Modeling studies support social distancing in non-healthcare workplaces, but there is a paucity of well-designed epidemiological studies”



Effect van Social distancing was dus vooraf nooit goed onderzocht.

Onbedoeld heeft nu dus wel een experiment de praktijk plaatsgevonden doordat niet ieder land of staat een lockdown heeft uitgevoerd. Al deze landen kun je vergelijken en analyses op los laten.

Vergelijking tussen landen als Zweden, Belarus, Japan en de deelstaten in Duitsland en US toonden aan dat een lockdown niets doet op de besmettingsgraad.

Een paar citaten uit een viertal onderzoeken:

“show that these strategies might not have saved any life in western Europe”

“Given that the evidence reveals that the Corona disease declines even without a complete lockdown, it is recommendable to reverse the current policy and remove the lockdown”



“de lockdown van 16 maart had geen statistisch meetbaar effect op de reproductieve snelheid (R)



“The JP Morgan report says that restarting the US economy may not lead to a second surge in infections that health experts have feared

Report says infection rates have been falling seen since lockdown measures were lifted in parts of the country.