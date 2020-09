Kijk! Eindelijk is er eens een beetje leuk nieuws te melden Akwasi, die het de laatste tijd zo lastig heeft met allerlei gedoe over zijn belofte dat hij in november (dat is al bijna!) hoogstpersoonlijk een Zwarte Piet in zijn gezicht ging trappen. De ruggengraatloze dreigbukkers van FunX geven de woordkunstenaar een zogeheten Power Award voor zijn "keiharde inzet". Of de juryleden van FunX daarmee zijn gewraakte toespraak op de Dam bedoelen, het zetten van 500 euro op het hoofd van Sinterklaas, het verspreiden van een complottheorie over pedo's of het belasteren van de vaderlandse pers, is ons niet helemaal duidelijk.

Daarnaast ging er een FunX-award naar rapper en NPO-lieveling Blacka. Blacka kon zelf helaas niet aanwezig zijn, omdat hij nog in voorarrest zit vanwege zijn betrokkenheid bij de dodelijke steekpartij in Scheveningen. Ook rapper rapper Boef pakte een award, net als de minderjarigenmisbruiker Frenna. Je zou bijna denken dat je eerst veroordeeld moet zijn om bij FunX een prijsje te mogen winnen, maar dat klopt niet want Akwasi is nog helemaal niet veroordeeld! En nu maar hopen dat er vandaag niet allemaal filmpjes, die stigmatiserend kunnen zijn voor bepaalde postcodes, online komen. Wat een feest.