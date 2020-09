:

Kuifje.. ik snap dat het moeilijk is voor u. Maar maak gewoon eens uw punt. Bill Gates is gewoon objectief gezien een vieze smeerpijp. En zijn Gates foundation eveneens.

www.reuters.com/article/uk-factcheck-...

The Times reported that Bill Gates had met in with Epstein multiple times ( here ). This was after Epstein had been convicted of past sex crimes. The Times reported that, “beginning in 2011, Mr. Gates met with Mr. Epstein on numerous occasions” and “Employees of Mr. Gates’s foundation also paid multiple visits to Mr. Epstein’s mansion.”