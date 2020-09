Twitter heeft een uitgebreide zoekfunctie. Daarin kun je hele specifieke woorden, van hele specifieke gebruikers, heel specifiek terugzoeken, tot hele specifieke momenten in de gehele tijdlijn van een account. Zodoende doken er hedenmorgen wat oude tweets op van de bekende NPO-tafelgast, rapper, woordkunstenaar, interviewkandidaat en vastgoedmagnaat Akwasi Owusu Ansah, waarin hij fantaseert over fysiek geweld, huurmoord of dodelijke eigenrichting tegen het culturele icoon van een kinderfeest.

Akwasi kwam afgelopen juni in opspraak tijdens een demonstratie op de Dam, alwaar hij aankondigde Zwarte Piet "in zijn gezicht te trappen" op het moment dat hij er eentje zou signaleren in november. Achteraf verklaarde hij dat het om "woordkunst" ging, dat Zwarte Piet niet echt bestaat (joh) omdat deze geen BSN heeft (huh), en dat vond Margiet van der Linde destijds namens de NPO een "helder" antwoord als verklaring. Het Openbaar Ministerie heeft de aankondiging van geweld, die door zo'n tien- tot veertienduizend aanwezigen live is gehoord, nog altijd in onderzoek.

Bovenstaande tweets uit 2011 en 2012, die spoorslags verwijderd werden kort nadat ze opdoken, zouden in een fatsoenlijke en functionerende rechtsstaat kunnen worden meegewogen in het onderzoek naar de meer recente uitspraken van Akwasi, aangezien ze een beeld schetsen van iemand die al bijna een decennium lang hardop fantaseert over geweld tegen, of het doden van onschuldige burgers die zich als Zwarte Piet uitdossen in november, of daarna.

Update: Er is meer

NPO sweetheart wilde ook Sinterklaas omleggen

Weet je wie ook een rare bijnaam had?

Ze stonden er echt