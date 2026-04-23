Sint-Jorisdag in het StamCafé
Zou het land nog een kans hebben?
Toen Engeland nog een beetje op een land leek
Happy St George's Day pic.twitter.com/MulcONftKh— Mark W. (@DurhamWASP) April 22, 2022
Met afstand het minst serieuze land van West-Europa en niet wegens gebrek aan concurrentie. En dan rijst toch de vraag; kan Joris (Kemi/Lowe) de draak (Pakistanen/Afghanen) nog éénmaal verslaan, of is het Britse verhaal inmiddels verteld en voorbij? Aan Sint Keir hoef je het in ieder geval niet te vragen, want hij viert de feestdag met de onderstaande post die linkt naar een interview met goddomme de MIRROR, en liet GPT deze dooddoener schrijven: "St George’s flag stands for unity over hatred and decency over division. Those are the values I will always fight for. Some try to hijack our flag to spread hate, I reject their plastic patriotism." Farage en Lowe na de breek.
Child Harmer maakt zich er weer af met deze waardeloze post
St George’s flag stands for unity over hatred and decency over division.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 23, 2026
Those are the values I will always fight for.
Some try to hijack our flag to spread hate, I reject their plastic patriotism. https://t.co/b0V8dhKGjL
Kemi
Happy St George’s Day.— Kemi Badenoch (@KemiBadenoch) April 23, 2026
Be proud.
Fly the flag 🏴🏴🏴 pic.twitter.com/VErmHJY0MQ
Farage
Happy St George’s Day! 🏴 pic.twitter.com/89fJIDz9qV— Reform UK (@reformparty_uk) April 23, 2026
Rupert
I am proud to be English - always have been, always will be. On St George’s Day, and every other day.— Rupert Lowe MP (@RupertLowe10) April 23, 2026
Never let anyone tell you that pride in our England is shameful, or something to hide.
It is most definitely not.
It is noble. It is natural. It is necessary.
Our compass and… pic.twitter.com/Yubx8AQpNB