Mocht u denken dat blank en zwart in dit land gelijk is, think again. Geen kans. Blanken zijn zelfs minder gelijk dat zwarte mensen:



Stel: ik heb een idee voor een nieuw televisieprogramma. Ik, een blanke presentator, zoek zwarte mensen die er thuis een grote klerezooi van maken. De persoon in kwestie wordt door mij overvallen en in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk gemaakt dat hij van zijn luie reet moet komen en aan de slag moet. Er wordt een handvol negers opgetrommeld om hem daarbij te helpen. Onder mijn bezielende leiding gaan ze aan de slag en toch moet ik hem nog meermaals vertellen dat het een lui serpent is en dat hij iets van zijn leven moet maken. Aan het eind van de rit krijgt hij van mij een schouderklopje en ik spreek uit dat ik hoop dat hij de zaak een beetje op orde houdt. Ik voorspel u dat ik als diepgewortelde racist in een ommezien bij welke omroep dan ook op straat wordt getrapt met dit idee.



Vreemd, want andersom gaat het bij 'Help, mijn man is klusser' met John Williams al jaren goed en er kraait geen haan naar.