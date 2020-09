Ironische hoe Wilder op het eind oproept aan de Nederlandse bevolking juist via politieke processes te gaan tornen aan de rechterlijke uitspraak. Dat bewijst, uit eigen mond dat Geert Wilders niet echt geïnteresseerd was in "politiek bemoeienis". Het is een schijnproces vooral vanwege de schijnverontwaardiging. Het oordeel van zeer kwetsende opzettelijke groepsbelediging was kristal helder en in balans. Als dat niet duidelijk is dan vraag ik me echt of er ooit iets door een rechtbank nog duidelijk gemaakt kan worden zonder goedkeuring van Herr Wilders en boze mensen.

Maar al het andere vrij schelden en afserveren van allerlei claims was prima. Zo hou je een gebalanceerd oordeel over: een lichte tik op de vingers. Oerhollands beredeneerd. Als je het niet bevalt zou ik zeggen ga in Rechtbankisfoutistan wonen!