Wat een fucking koning was Bram Moszkowicz, van advocatenkantoor Moszkowicz, Moszkowicz, Moszkowicz, Moszkowicz & Moszkowicz. Beetje de absolute eerste burger uithangen, de poesjes van Eva Jinek voederen, dikke bakken rijden, Italiaanse maatpakken, schijt aan alles. Bram Moszkowicz was in superstardom de Nederlandse 80's Mike Tyson maar net als Mike Tyson bleek ook Bram Moszkowicz niet onoverwinnelijk, en toen zagen we 'm nog een beetje in televisieprogramma's, schreef hij wat boekjes en deed hij dingen bij VNL, de politieke partij die ten gronde werd gericht door allemaal idioten. MAAR. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en Bram wil weer aan het werk als avocado. Hiddema, Spong, Hammerstein, Moszkowicz. The Holy Quaternity. Wat moet er trouwens gebeuren om Hiddema weer aan het pleiten te krijgen?