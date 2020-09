Er is, in de woorden van de Persgroepkranten, “ophef ontstaan rond de officier van justitie die namens het Openbaar Ministerie (OM) de uitspraak ondertekende om rapper Akwasi niet te vervolgen.” Dat komt omdat deze Jacbobien Vreekamp tot 20 juli voorzitter was van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam, waarin activist en allround agressief mannetje Mitchell Esajas ook een bestuursfunctie heeft (in het nieuwe bestuur zit Carina van Eck, een plaatsvervangend rechter in Amsterdam). En die is weer professioneel bevriend met Akwasi, die wel strafbaar opruiend werd geacht vanwege zijn 1 juno-uitspraken, maarrr door Jacobien off the hook gelaten werd.

Wat is dat MDRA precies? Iedereen die langer dan een week op internet vertoeft weet dat die meldpuntjes zwaar gesubsidieerde spijkers op laag water-zoekers zijn, en het MDRA is geen uitzondering: in 2015 kreeg de club een half miljoen euro subsidie om 6FTE aan het werk te houden met een whopping 821 klaagmails. Uit het jaarrapport 2019 (pdf, gepubliceerd in april 2020) stijgt het beeld op van een club die enorm veel tijd steekt in vuistdikke rapporten over een handjevol incidenten, waarbij onduidelijk blijft wat de ernst en omstandigheden van de meldingen zijn. Maar de opmaak van het rapport ziet er wel heel serieus uit, dus het zal allemaal wel verschrikkelijk zijn, in Dit Land.

In juli 2020 verscheen een apart rapport over “anti-zwart racisme in de regio Amsterdam”, waaruit bleek dat de - inmiddels 7,8 - FTE van het bureautje maar liefst 8,8 meldingen van anti-zwart racisme per maand te verwerken kregen. Nauwelijks bij te houden! Op basis van deze anekdotische aangiften (en na ruggespraak met adviseurs als “post-fact wetenschapper” Gloria Wekker en museumbordjescriticus Simone Zeefuik) concludeerden ze dat racisme een “alledaags en institutioneel probleem” is, dat zowel cijfermatig als inhoudelijk tweemaal quatsch is: 8,8 anekdotes per maand is niet ‘alledaags’.

UPDATE: CDA Kamerlid Chris van Dam wil “dubbele heroverweging” van het OM inzake Akwasi.

In februari 2018 nam het MDRA deel aan een demonstratie tegen Forum voor Democratie, waaraan onder andere Bij1, GroenLinks en diverse andere linkse en extreemlinkse organisaties deelnamen (zie het blog van Carel Brendel). Tijdens die demonstratie - we waren er bij - werd Annabel Nanninga luidkeels voor “fascist” uitgemaakt. Ook niet aardig, laat staan inclusief, om zo tegen een vrouwelijke volksvertegenwoordiger te keer te gaan.

Bovenstaand is ook nog te zien dat het MDRA nauw samenwerkt met Kick Out Zwarte Piet, dat zelfs in naam al fysiek geweld suggereert. Vreekamp zelf was ook OvJ in de zaak tegen de blanke droplul Marcel K. die de lynchfoto’s van Sylvana maakte. Die sukkelaar kwam niet met een waarschuwing weg: van hem werd een voorbeeld gemaakt door Vreekamp, die er zelfs een antiracistisch gedicht bij voordroeg.

