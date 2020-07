Voordat we kijken wat er ongeveer staat, eerst even vaststellen wie het schrijven en wie de schrijvers betaalt. Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) kreeg in 2015 al zo'n half miljoen euro subsidie voor zes ambtenaren op 713 klachten per jaar, maar in 2019 kreeg het wat extra's van de Sint. "Eind 2018 heeft het college de subsidie aan het MDRA voor 2019 eenmalig verhoogd. Het MDRA ontvangt al jaarlijks een subsidie van €420.000,-. Daarbovenop heeft het MDRA over 2019 een eenmalig bedrag van €135.000 uit de coalitiemiddelen ontvangen." In 2020 werd die 'extra' subsidie gehalveerd tot 67,5K.

Er werken daar dus 7,8fte voor 8,8 meldingen van anti-zwart racisme per maand. Al nemen zij natuurlijk ook uw klachten in behandeling als u tot een andere minderheid in eigen land behoort.

Enfin, daar draaien ze dus op. En het dankwoord zegt wel iets over de ideologische persuasie. "De experts die hun kennis met ons deelden hebben dit rapport naar een hoger niveau getild, onze dank is groot: Dionne Abdoelhafiezkhan, Domenica Ghidei, Gloria Wekker, Guno Jones, Julian Isenia, Kwame Nimako, Nawal Mustafa en Simone Zeefuik."

Okay, en dan zijn we nu even silent and learning. De onderstaande "bulkmeldingen" zijn als meerdere mensen reageren op een enkel voorval, meestal in de media. "In 2017 kwamen er 75 meldingen binnen over de uitspraken van Prem Radhakishun, die Sylvana Simons een “mislukte n-woord” had genoemd in het radioprogramma Zwarte Prietpraat." Oftewel, Nederland heeft een Hindoestanen-probleem, aldus het MDRA.

"In 2018 werden ook meldingen gedaan over beledigende uitspraken in de media. Er kwamen dat jaar 23 meldingen binnen over de uitspraak “bos-n-woord” in een landelijk tv-programma." We weten eigenlijk niet wat dat n-woord steeds is maar we vermoeden dat het 'Nigeriaan' is.

Maar goed, het rapport staat vol met anekdotische voorvallen die we dan maar op hun woord moeten geloven of zo. De samenvatting leest als volgt:

"Drie hoofdpunten komen uit de meldingen naar voren. Ten eerste laten de meldingen zien dat antizwart racisme zowel een alledaags als een institutioneel probleem is in de regio Amsterdam dat alle facetten van de samenleving treft: van de arbeidsmarkt en het onderwijs tot de media en publieke opinie. Daaropvolgend blijkt uit meldingen dat instanties, zoals scholen en bedrijven, antizwart racisme niet adequaat bestrijden wanneer melders racistische incidenten intern aankaarten. Sterker nog, racisme wordt door instanties op grote schaal ontkent of geminimaliseerd, waardoor structurele ongelijkheid in stand wordt gehouden en gereproduceerd. Ten derde schetsen de meldingen een beeld van de negatieve impact van discriminatie op financieel, fysiek, emotioneel en sociaal welzijn."

Kortom, alles is heel erg.