U komt vast uit een ver verleden door een ruzie tussen muzikanten langs de meetlat te leggen van de 'vete' tussen Neil Young en Lynyrd Skynyrd, zeg maar een drillrap avant la lettre. Young die in zijn Southern Man zingt over het racistische en achterlijke zuiden ("Southern change gonna come at last, now your crosses are burning fast") en de zuiderlingen van Lynyrd Skynyrd die in hun wereldberoemde meezinger Sweet Home Alabama repliceren ("Well, I heard Mister Young sing about her, southern man. Well, I heard ol' Neil put her down. Well, I hope Neil Young will remember. A southern man don't need him around, anyhow") dat niet alle inwoners van de Deep South achterlijke racisten zijn. Zoiets dus, maar dan in Nederland tussen 73 De Pijp uit Amsterdam en Blacka 24 uit Rotterdam.

Die drillrapgroepen hebben nogal een patriottische kijk op 'hun wijk', of zoals ze het zelf noemen 'hun block'. Het verdedigen van het fort zorgt voor een soort dopamineshot waar voetbalhooligans ook lekker op gaan: supporters van een andere club laten 'rennen' in hun eigen stad wordt gezien als de allergrootste overwinning. Enfin, er is dus een YouTube-kanaal genaamd Kingdriller waar de ruzie tussen 73 De Pijp en Blacka 24 wordt geduid. Die drillrappers bestoken elkaar voortdurend met teksten dat ze lafaards zijn, dat ze nooit komen opdagen om te knokken en in filmpjes is te zien hoe ze met een auto door de buurt van de ander sjezen. Een soort morele overwinning, want 'waar waren jullie dan om jullie buurt te verdedigen'? Dat de Rotterdammers van Blacka 24 tijdens een tocht door de Amsterdamse Pijp op de stoep hebben staan zeiken was vermoedelijk ook niet bevordelijk voor de feestvreugde.

Op 1 minuut 01 in het bovenstaande filmpje dagen Blacka (van Rotterdam) en TY (van Amsterdam) elkaar uit om elkaar op te zoeken en dat het feit dat ze elkaar altijd mislopen steevast aan de ander ligt, waarop Blacka zegt dat hij 'middenin Amsterdam was op een feestje van Top Notch'. U weet wel, het boevenbureau van reclasseringsambtenaar Kees de Koning, de Ridouan Taghi van de rapwereld, wanneer stapt hij nou eens bij de Scheveningse Pier op een waterscooter om het land te ontvluchten? Steeds. Maar. Weer, en straks staat Vincent 'Jiggy Djé' Patty weer met de bek vooraan om het gebeuren te injecteren met een shot Salonfähig door toch vooral naar anderen te wijzen.

Nu is een muzikale ruzie best geinig, alleen in Scheveningen was niet Snapchat the weapon of choice van de mijnheren van Blacka 24 en 73 De Pijp, maar een écht wapen en échte messen, met fatale gevolgen. Een dag eerder kwam het al tot een confrontatie op Scheveningen toen Blacka een 'boks werd geweigerd' (poeh poeh) door mannen gelieerd aan 73 De Pijp, en een van de Amsterdammers kreeg klappen van de Rotterdamse groep.

Eerder werd het vlammetje al tot een vuurtje opgestookt met úw geld, namelijk via 101Barz van NPO-lachertje BNNVARA, alwaar rappers 'VK, RB, Stackzy, Choppa en TY' 'gebruik maken van culturele expressie en artistieke vrijheid'. Culturele expressie en artistieke vrijheid die maandag goed tot uiting kwam door middel van een kerel in een 73 De Pijp-shirt die, op de inmiddels befaamde still, met een wapen wappert en op zijn 'vijanden' jaagt, met als uitsmijter een bloedende Rotterdammer die van de Pier tuimelt en overlijdt aan zijn verwondingen. Volgens een mailer had de overleden 'Chuchu' overigens 'NIKS' te maken met de vete tussen #73 en #24; hij kwam Rotterdamse bekenden tegen die wel gelieerd zijn aan #24 en dus was het mogelijk gevalletje verkeerde tijd, verkeerde plek.