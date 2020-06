Heel duidelijk is dat er een aantal processen gaande zijn, waar de doorsnee marketeer of psycholoog zich dagelijks mee bezig houdt en Mark Rutte’s outcoming om zich aan te sluiten bij KOZP is daar weer een helder bewijs van.

1. de kracht van herhaling – als je een bepaalde boodschap maar vaak genoeg hoort, dan wordt de kans groter dat je er in gaat geloven. Zeker wanneer je dezelfde boodschap op verschillende plekken en/of verschillende monden verneemt … dan denkt Mark Rutte dus dat er wel een kern van waarheid in móet zitten

2. acceptatie van verandering – conform punt 1 hebben de Zwarte Piet=Racisme roepers Mark Rutte al aan het twijfelen gebracht en met Mark Rutte talloze andere slapjanussen (lees: de makke schapen die samen een flink deel van het Nederlandse volk vormen) en zo ontstaat de acceptatie van verandering zodra enkele pioniers uit zijn peergroup (waarschijnlijk types als Jan Driessen, de grootste electorale Farizeeër, die Nederland kent – Jan is vast een aardige man, maar die verkoopt zijn principes èn zijn moeder zonder blikken of blozen voor nog voor een zeteltje extra) òm zijn, gaat Mark ook mee in het accepteren van het feit dat wat hij zelf eigenlijk anders ziet en voelt, zomaar mag veranderen, ook al is er nog nooit een kloppend en steekhoudend bewijs voor geleverd, dat Mark het vroeger verkeerd zag

3. groepsdruk – dit is een interessante, want je zou denken dat een politicus, zich conformerend aan de politieke standpunten en uitgangspunten van zijn politieke partij, zich redelijk autonoom en onafhankelijk zou kunnen en durven etaleren, ook al wordt de druk van de maatschappij en de vaart van ontwikkelingen opgevoerd.

Mark Rutte en de VVD bewijzen echter het tegenovergestelde. Los van de vaststelling dat Nederland een coalitieland is en dat een politieke beweging nooit zijn gehele verkiezingsprogramma tot beleid kan transformeren, bezwijkt Mark Rutte al jaren onder de druk van nagenoeg alle groepen die hij om zich heen heeft. Zonder alle (beleids-) besluiten, ontwikkelingen en veranderingen van (VVD èn Rutte) standpunten hier nog ’s te benoemen, kan gesteld worden dat Rutte door de knieën gaat voor imperialistisch EU-beleid, links klimaat- en migratiebeleid, voor anti-nationalistische lobbies en ga zo maar door.

De enige druk die Rutte weerstaat is de druk van de onmondigen, de niet klagende arbeider (door Rutte zo vaak ‘de hardwerkende Nederlander’ genoemd, waarbij je zeker wist dat hoe vaker hij die kwalificatie bezigde, hij minder voor deze groep zou gaan betekenen), de belasting betaler of met andere woorden, degenen die altijd hun bek moeten houden, maar die je eens in de 4 jaar aan je moet weten te binden met een kwinkslag, een goede grap, een loze belofte en een blik die doet vermoeden dat je echt stáát voor wat je zegt.

Gisteren bleek dat Mark Rutte de groepsdruk wéér niet heeft kunnen weerstaan en daarmee voor de zoveelste keer heeft bewezen dat hij geen politicus is, al helemaal geen volksvertegenwoordiger, maar dat hij een sjoemelende en visieloze manager van een kruidenierswinkel is, die alleen maar kan en durft te reageren op de zaken die hem tijdens zijn dagelijkse bezigheden onverwacht voor de voeten rollen.

Kortom, met Mark Rutte en zijn ruggengraat van een weekdier komen we echt helemaal nergens. Behalve als het je doel is om de Nederlandse beschaving en geschiedenis te laten opgaan in een multi-culti-achtig cultuur-compromis waarin eeuwig gebekvecht wordt, omdat niemand de ander zal toestaan om zijn of haar heritage en verleden te laten prevaleren boven die van een ander. Totdat één van die culturen zich in aantallen sterk genoeg acht om het heft definitief in handen te nemen en om ons makke Nederlandse schapen duidelijk te maken dat we hier aan de Noordzee verder gaan leven zoals Allah het altijd voor ogen had ...

Met dank aan de Mark Rutte’s en de Jan Driessen’s onder ons.