De vleessector is dood en doodziek. De helft van de mestverwerkers in Brabant sjoemelt met de mestboekhouding. We verzuipen in de varkensstront: +In Nederland is een mestoverschot. Voor de hoeveelheid dieren en daarbij behorende hoeveelheid mest moeten kostbare dierrechten betaald worden door boeren. Daarnaast zijn aan de legale afvoer van mest kosten verbonden. Met het niet naleven van de regels valt al snel veel geld te verdienen. Om controle te houden op het mestoverschot en om het risico op verspreiding van dierziekten zo klein mogelijk te houden, hebben boeren administratieve verplichtingen. Het is ernstig wanneer er met de administratie gesjoemeld wordt, want hierdoor wordt het beleid van de overheid ondermijnd.

Fraude met mest ondermijnt ook het stelsel van afspraken die we in internationaal verband gemaakt hebben over mest. Ondernemers moeten veel kosten maken voor de legale verwerking van hun mest. Illegale mestafzet zorgt voor concurrentievervalsing. Een teveel aan mest op het land is schadelijk voor de leefomgeving en de volksgezondheid en illegale mestafzet moet daarom bestreden worden.+