Gisteren de stad in geweest (020).

Het barst gewoon weer van de toeristen. Als vanouds. Voornamelijk jongeren. U weet wel, die generatie die zo 'woke' is, zo 'veggie' en zo begaan met verantwoord voedsel, klimaat en muljeu. En die zich dus massaal verdringt voor de deuren van de Burger King en de McDonalds 100 meter verderop. En die eigenlijk uitsluitend Amsterdam bezoekt om te blowen, paddo's te vreten en te zuipen.

Zodra je de Singelgracht bent gepasseerd, is de lucht continu bezwangerd van die weeïge, dompige lucht van wiet.

En niemand, niemand die zich ook maar ene reedt aantrekt van 'afstand houden'. Alsof dat trouwens überhaupt mogelijk is in het centrum met zijn overbevolkte nauwe straten en smalle trottoirs. Op terrassen is het lekker dicht met z'n vieren of z'n zessen op elkaar zitten aan één tafeltje, in hechte groepjes joelend door de straten lopen, mekaar verdringen in eet- en drinkgelegenheden, enzovoort.

Iedereen is in vakantie-modus. Want verslaafd aan reizen & verkansie. Vliegtuigen vol corona-verspreiders waaieren uit over Europa, dus ook over ons land. Gedurende mijn verblijf in de binnenstad hoorde ik Engels, Frans, Duits, Pools, Russisch, Italiaans, Deens, Japans, Vlaams en Spaans om me heen. Nederlands heb ik niet gehoord. Alleen dat van mijn partner dan.

Ik wens u allen (en mijzelf) sterkte met de tweede corona-golf.