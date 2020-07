Ook uit de Amsterdamse raad (met een rol voor mevrouw Nanninga):

www.youtube.com/watch?v=577RiusFx3A

Deze SP-er heeft het een beetje door. Het is natuurlijk het aloude SP-verhaal van klassenstrijd (dus bepaald geen prestatie van hem). De rijken die willen heersen. En dat veelal doen door de strategie van verdeel-en-heers. Hij blijft echter ook hangen in het verhaal, en hier foutief, van racisme (en nationalisme) aanwakkeren als een tactiek om die strategie uit te voeren. En antiracisme, van de socialisten, om dat racisme tegen te gaan en zo de kwade plannen van de rijken te doen falen. Het volk is dan niet verdeeld en kan één vuist maken tegen de rijken.

Wat deze SP-er niet ziet, is dat tegenwoordig juist met antiracisme verdeeldheid kan worden gezaaid. Het grootkapitaal heeft het antiracisme ontdekt en omarmd, in zekere zin heeft het links omarmd. Het antiblanke antiracisme gebruiken als de gesel. Constant blijven beschuldigen, dag in dag uit, in alle mainstream media. Nooit echt het gesprek aangaan. Onredelijk zijn. Compleet idioot en contactgestoord blijven uitschelden als er een weerwoord valt. Het antiracisme splijt de samenleving: de gehersenspoelden tegenover de realisten. En als het grootkapitaal geluk heeft, dan ook blank tegenover zwart, als self fulfilling prophecy. Verdeel en heers.

De tragiek van de SP is dat die partij het misschien wel goed bedoelt, maar door verstard denken faalt en juist het tegenovergestelde bereikt van wat die partij wil. Useful idiots.

In de US wordt de strijd nu zeer hevig uitgevochten: de BLM-plunderingen, de cancel culture etc etc. En daar zijn de rijken ook echt rijk en dus zeer machtig. Alhoewel in Nederland: www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/...

Ik raad de SP-er aan even een paar minuutjes Tim Pool te kijken: www.youtube.com/watch?v=7JFj3a3ubps&a...