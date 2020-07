In de hoogtijdagen van het socialisme werden er in de USSR zo'n 3.000 mensen per jaar vastgezet voor het maken van een grap. De aanklacht was doorgaans niet "grap", maar iets vaags en ongedefinieerds als "subversief gedachtegoed".

Die vage aanklachten waren niet alleen bedoeld om Westerse kritiek op het opsluiten van grappenmakers voor te zijn. Voordeel van een vage aanklacht is vooral dat je er alle kanten mee op kan. De staat kan dus bij wijze van spreken de ene persoon jarenlang stelselmatig aanklagen voor "minder Marokkanen", terwijl tientallen anderen wegkomen met "minder Polen", "minder joden" of "minder witten". Daar zelfs beleid op baseren.

Dat spelletje heet met een mooi woord "willekeur".

En willekeur is precies het tegenovergestelde van "rechtsstaat".

Wij leven nu in een land waar bewezen delicten zoals diefstal, aanranding en mishandeling nauwelijks onderzocht; laat staan bestraft worden. Terwijl de schade en het menselijk leed van deze misdrijven groot is.

Maar er moet wel een hele gedachtenpolitie inclusief werkkampen opgericht worden om iets vaags en ondefinieerbaars aan te pakken?

Terwijl gedachten an sich niemand schade berokkenen.

Die gedachten zijn ook onmogelijk te bewijzen, in tegenstelling tot werkelijke gebeurtenissen zoals een overval of verkrachting. Maar daar worden slachtoffers gewoon naar huis gestuurd; "geen tijd, en we willen de daders niet stigmatiseren".

Racisme bestaat, zeker bij partijen als *denk* en GroenLinks. Maar een gedachtenpolitie lost dat racisme niet op; zeker niet als die gedachtenpolitie aan de kant van isis en Pol Pot staat. Zoals de Nederlandse overheid, journalistiek en politiek.

Laat racistische partijen als *denk* en GL vrijuit spreken, maar weerleg hun leugens. Elke keer weer. Alleen daarmee pak je racisme effectief aan.

En als aanhangers van *denk* of GL daadwerkelijk joden, autochtonen of homo's aftuigen dan straf je ze daarvoor. Voor mishandeling dus; niet voor het racisme. Iemand aftuigen voor zijn huidskleur is immers niet ernstiger dan iemand aftuigen voor zijn puistenkop, rode peentjeshaar of politieke voorkeur.

Of gewoon zijn portemonnee.

Pak de echte problemen aan, niet de gevoelens van extremisten.

Die extremisten hebben namelijk teentjes van gemiddeld 800 kilometer lang.

Voor elke eis die we inwilligen krijgen we een paar nieuwe terug.

En de reeds begonnen afschaffing van onze rechtsstaat ten faveure van institutionele willekeur moet worden terug gedraaid.