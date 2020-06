Dat van die BLM poster campagne deed me aan iets terug denken. Naast die demonstraties natuurlijk. Het woord 'campagne' triggerde me.

In a December 2015 speech to the Muslim American Society (MAS) and the Islamic Circle of North America (ICNA), Nihad Awad, the Executive Director of CAIR, urged American Muslims to support the cause of Black Lives Matter, saying:

“Black Lives Matter is our matter. Black Lives Matter is our campaign.”

At the same event, MAS leader, Khalilah Sabra urged “revolution” and compared the situation in the U.S. to the MB-led Arab Spring revolutions ..."

www.thetribunepapers.com/2016/09/28/t...

(en de auteur van het artikel is niet de eerste de beste)



BLM lijkt zich voor een ander karretje te laten spannen.

Er zijn trouwens meer artikelen op het net te vinden hierover, maar ik hou het nu even bij 1 voorbeeld.



Wat vinden jullie, reaguurders?